Le proteste di "Fridays for Future" si prendono anche le piazze di Firenze. Nel capoluogo toscano hanno manifestato diverse decine di migliaia di persone contro il cambiamento climatico. Lo sciopero globale ideato dall’attivista Greta Thunberg coinvolge circa 160 città italiane, con cortei anche in altri centri della Toscana. Secondo Gianfranco Mascia di Fridays For Future, a Firenze i partecipanti al corteo sono stati 50mila.

Migliaia in corteo

Il corteo fiorentino è partito da piazza Santa Maria Novella, con un fiume di cartelli dedicati ai “Fridays For Future”, lo sciopero per il clima. Tanti gli striscioni e anche qualche coro per il sindaco Dario Nardella, il cui annuncio di voler scendere in piazza con il movimento non è stato gradito. I manifestanti hanno cantato, tra i tanti slogan, anche "il pianeta è nostro e ce lo riprendiamo, i partiti in piazza non li vogliamo". La manifestazione fiorentina, dopo aver percorso il centro storico, è approdato anche in piazza Santissima Annunziata.

Nardella: successo manifestazione

La manifestazione per il clima è stata "un successo bellissimo”, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Credo che la cosa bella di questo movimento sia proprio il fatto che è plurale e libero, io per primo non ho alcuna intenzione di usare questo movimento. Mi auguro che non lo faccia nessuno perché la bellezza di vedere questi ragazzi esprimere il proprio pensiero con grandissima libertà è un bene prezioso: noi dobbiamo soltanto rispettare la libertà e l'individualità di ciascuno di questi ragazzi che sono in piazza per manifestare senza farsi rappresentare da nessun portavoce, mediatore, rappresentante".