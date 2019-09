Multati perché erano sulle banchine a ridosso dei binari senza biglietto, nonostante stessero portando cibo e coperte ai senzatetto. È accaduto a Foggia. A raccontare l’episodio sono i volontari Fratelli della Stazione, che assistono i clochard che frequentano quella zona.

La multa postata su Facebook

La multa, postata anche su Facebook, ammonta a 16,67 euro per ciascun volontario che si trovava in stazione senza titolo di viaggio nella serata di mercoledì 11 settembre. "Abbiamo provato a spiegare chi siamo e cosa facciamo lì da più di 20 anni - scrivono i Fratelli della Stazione su Facebook - siamo stati multati perché per portare latte caldo e coperte a chi vive in stazione non abbiamo fatto il biglietto… ci siamo chiesti se quello che ci stava accadendo fosse reale".

Polfer: "Introduzione arbitraria senza titoli di viaggio"

Nulla da fare, gli agenti di polizia ferroviaria sono stati inflessibili e hanno compilato il verbale, multando ogni volontario perché "privo di titolo di viaggio né interessato al servizio ferroviario per altra legittima ragione si introduceva arbitrariamente in ambito ferroviario, al primo binario".