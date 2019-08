La Procura di Vasto ha aperto un fascicolo, per ora intestato ad "atti relativi", sulla vicenda della tappa di Fosso Marino del Jova Beach Party, il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto e poi saltato. Si tratta di un atto dovuto dopo le varie denunce ricevute: in merito all'impatto ambientale del concerto nei giorni scorsi le forze dell'ordine avevano presentato vari esposti. Per il momento, in attesa delle indagini, non risulterebbero né indagati né ipotesi di reato. Il Prefetto di Chieti oggi è stato circa un'ora e mezza in procura.

Ipotesi di recupero della data il 7 settembre

I biglietti per la data di Vasto, annullata per decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Chieti, saranno validi per la data di Milano Linate del prossimo 21 settembre: l'organizzatore comunicherà, entro il 22 agosto, se la data di Vasto verrà recuperata il giorno 7 settembre in una location nella zona al momento da definire. A renderlo noto è lo staff di Ticketone.it. I rimborsi saranno effettuati solo a partire dal 22 agosto, quando sarà inviata una nuova comunicazione ai possessori dei biglietti con tutti i dettagli relativi alle modalità per ottenere il rimborso e alla eventuale data di recupero. Sono stati venduti oltre 30mila biglietti.

L’amarezza del cantante per il concerto annullato

Sull’annullamento della tappa il cantante era intervenuto con una serie di post su Instagram, scrivendo che la ragione del no al concerto "è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un'occasione di festa, gioia e opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali in 'bagarre'. Chi alla fine ha vinto ottenendo la cancellazione combatte una sua personale battaglia politica locale in affannosa ricerca di visibilità a buon mercato che evidentemente una cosa come Jova Beach Party offre".