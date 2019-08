Un ragazzino francese di 12 anni, colpito da un cassonetto lanciato dalla strada Aurelia giù verso una spiaggia di Bergeggi, in provincia di Savona, in Liguria, è in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il dodicenne, che era in vacanza con la famiglia, è stato centrato mentre dormiva in tenda, ha riportato un grave trauma cervico-facciale ed è ricoverato dalla notte di venerdì 2 agosto. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e si riservano di valutare se la ferita abbia provocato danni neurologici.

L’appello del padre: "Atto criminale, trovare i colpevoli”

La famiglia di turisti francesi era in in Italia da alcuni giorni e dormiva in tenda sulla spiaggia dei Prodani, situata in un'area marina protetta. Il padre del ragazzino, uno psicologo che vive con la moglie e altri due figli adolescenti in Alta Savoia, lancia un appello: "È stato un atto criminale, speriamo che i colpevoli vengano trovati. Se qualcuno ha assistito alla scena vada alla polizia e denunci". E aggiunge: "Per colpa di qualche folle la vita di nostro figlio non sarà mai più la stessa, è molto grave, lo tengono in coma farmacologico".

Le indagini dei carabinieri

All'origine della disgrazia forse una bravata messa a segno da vandali ma c’è anche l'ipotesi, più remota, di un raid contro chi pratica il campeggio libero. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Noli e di Savona che cercano testimonianze per risalire agli autori del lancio. Anche il sindaco di Bergeggi chiede collaborazione ma parla anche della necessità di combattere il campeggio abusivo sulle spiagge della cittadina.