Ancora incendi in Sardegna, dopo i roghi delle scorse settimane, a causa del forte vento di maestrale che alimenta le fiamme. Nella notte un grosso rogo ha mandato in fumo la macchia mediterranea nel territorio di Siniscola a monte Pizzinnu. L’incendio è stato circoscritto soltanto all'alba e sono in corso le operazioni di bonifica e verifica: non risultano feriti. Durante la nottata, a causa del rogo, quindici famiglie sono state evacuate per precauzione nella frazione di Siniscola “Murtas Artas”, mentre la Statale 131 tra Nuoro e Olbia è stata bloccata a causa delle fiamme che l’hanno attraversata, con il traffico deviato al chilometro 89 dagli uomini della Polizia stradale di Nuoro. L’estensione delle fiamme sulla Statale 131 è stata preoccupante, tanto che in nottata la Croce Rossa Italiana di Nuoro ha segnalato “possibili auto in contromano in fuga dal fuoco”. L’allerta incendi resta alta, con la Protezione civile regionale che ha esteso all'intera giornata di oggi il codice arancione per alto pericolo di incendi. L'attenzione rinforzata riguarda, in particolare, la Sardegna meridionale e orientale.

Domato l’incendio

Sul luogo dell’incendio alle prime luci del mattino sono intervenuti elicotteri regionali e Canadair. Le fiamme si sono estese ad alcuni capannoni agricoli e alla zona industriale di Siniscola, dove sette squadre dei vigili del fuoco lavorano da ore: a quelle di Nuoro e Siniscola si sono aggiunte altre provenienti da Cagliari, Sassari e Oristano. Nella prefettura di Nuoro, già da ieri sera, è stato attivato il Centro di coordinamento dei soccorsi presieduto dalla prefetta Anna Aida Bruzzese, in coordinamento col comandante provinciale dei vigili del fuoco, Fabio Sassu.

Imponente dispiegamento di forze

Per circoscrivere l’incendio è stato necessario un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, avvenuto nella notte. Protezione civile regionale - Corpo Forestale, Forestas e volontari - oltre ai vigili del fuoco sembra stiano riuscendo ad avere la meglio sulle fiamme, nonostante le difficoltà causate dal fatto di operare di notte.

Altri roghi divampati nel weekend in Sardegna

Domenica il vento di maestrale ha alimentato anche altri roghi in diverse zone della Sardegna. Un altro incendio, che ha portato anche all'evacuazione di alcune abitazioni, è divampato nel pomeriggio di ieri non troppo distante dalla statale 125, nel territorio del Comune di Maracalagonis sul litorale che porta a Villasimius. Il rogo si è sviluppato in aperta campagna e alimentato dal vento si è velocemente propagato. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale, la Protezione civile e i volontari, aiutati da quattro Canadair e cinque elicotteri della flotta regionale. In via precauzionale alcune abitazioni sono state evacuate. Non si sono registrati danni ad abitazioni.