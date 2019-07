Cancellati oltre 40 treni, si cui 25 dell’Alta velocità. Ritardi fino a 4 ore. E’ il bilancio della mattina di caos sulle ferrovie italiane che ha creato non pochi disagi a pendolari, cittadini in ferie, turisti, che, soprattutto l’ultima settimana di luglio, affollano le stazioni italiane. I problemi sono stati dovuti all’incendio di una cabina elettrica lungo il tratto ferroviario Roma-Firenze, nei pressi della stazione di Rovezzano. Si è trattato di un gesto dovuto, dicono gli inquirenti.

Pista anarchica

L’ipotesi più accreditata per il sabotaggio è che si sia trattato di un’azione di matrice anarchica, non scollegata da 'eventi' programmati a Firenze oggi (la sentenza sull'attentato di Capodanno del 2017 e la presenza del ministro dell'Interno Salvini). Per questo danneggiamento, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo e stanno indagando Digos e Polfer. Sono le prime indiscrezioni che filtrano dal versante delle indagini dopo che questa mattina all'alba sono stati incendiati i cavi di una cabina elettrica dell'alta velocità nei pressi tra le stazioni di Rovezzano e Campo di Marte. (Qui sotto, la foto dei cavi bruciati)

La rabbia dei passeggeri

Inevitabili le ripercussioni sul trasporto ferroviario, con l'Italia divisa in due per ore da Nord a Sud. E inevitabile la collera tra i passeggeri. A Torino Porta Susa, riporta Ansa, una passeggera diretta a Firenze, si è sfogata: "Devo raggiungere mio figlio che si sposa nel fine settimana e il mio treno ha accumulato 205 minuti di ritardo. Non ce l'ho con le ferrovie, ma con chi ha appiccato l'incendio. I maggiori problemi li ha creati a chi deve viaggiare". (L'ATTESA DEI PASSEGGERI NELLE STAZIONI)

Italia divisa in due, ritardi fino a 4 ore

Le fiamme della vicenda di cronaca hanno inoltre prodotto un nuovo scontro politico tra maggioranza e opposizione, con 'frizioni' anche fra gli stessi Lega e Cinque stelle. "Stiamo monitorando e Rfi sta facendo ancora di più essendo responsabile della rete" spiega da Palermo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli. "Compito adesso di Rete ferroviaria italiana è di intervenire prima possibile come mi pare stia facendo, per far sì che questi immani disagi possano essere risolti - ha proseguito - ovviamente quando avremo tutte le informazioni potrò rispondere, ma chi oggi pretende che il ministro vada a riferire, deve prima cercare di chiedere al ministro dell'Interno chi sono i responsabili di questi atti dolosi che non sono accettabili" rispondendo a chi, come il responsabile infrastrutture del Pd Roberto Morassut chiedeva "che il Ministro Toninelli, di "riferire in Parlamento su quanto sta accadendo oggi al sistema della mobilità ferroviaria nazionale".

“Verificheremo collegamenti con No Tav”

A scendere in campo anche, il leader della Lega e titolare del Viminale, Matteo Salvini, nel pomeriggio a Firenze per la firma del protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno e Regione Toscana, per l'attuazione del Numero Unico di emergenza europeo 112. Il ministro dell'Interno ha infatti confermato il "massimo impegno per assicurare i delinquenti alla giustizia: meritano anni di galera, visto che hanno bloccato l'Italia e rovinato la giornata a molti italiani". Annunciando inoltre: "Oggi pomeriggio sarò personalmente a Rovezzano per rendermi conto della situazione. Se sarà confermata la pista anarchica, verificheremo eventuali collegamenti con i No Tav che negli ultimi giorni hanno aggredito le forze dell'ordine". "In ogni caso – conclude Salvini - da tutti i partiti e dall'intero governo ci aspettiamo una dura condanna delle violenze e un deciso Sì alla Torino Lione”.

I "precedenti" a Rovezzano

La zona della stazione di Rovezzano a Firenze, dove è partito l'incendio, era già stata obiettivo di una "azione dimostrativa" per bloccare il traffico ferroviario, in passato. Era il 21 dicembre 2014 quando venne ritrovata una bottiglia inesplosa con liquido infiammabile, fiammiferi e diavolina attaccati. Il 2 dicembre dello stesso anno una tanica di benzina venne trovata su una gru impegnata nei lavori dell'alta velocità nella vicina stazione di Campo di Marte. Gli episodi non vennero mai rivendicati. Rovezzano è anche il quartiere dove avvenne il lancio di alcune molotov contro una caserma dei carabinieri, episodio per il quale saranno giudicati alcuni dei 28 anarchici a processo al tribunale di Firenze.

