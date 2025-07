Meteo, torna il caldo. Bollino arancione a Perugia

Da metà settimana, però, è previsto l'arrivo di forti temporali che potranno colpire molte regioni per effetto di un fronte d'aria fredda in discesa dal Nord Europa. Il primo peggioramento è previsto già da mercoledì 16, partire dal Nordest. L'annunciato fronte d’aria più fresca ed instabile comincerà a farsi strada lungo l’arco alpino orientale, dando luogo allo sviluppo di temporali già nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio, soprattutto sui rilievi del Triveneto. Con il passare delle ore, l’instabilità tenderà a scivolare verso le pianure. In serata e durante la notte i fenomeni temporaleschi potrebbero estendersi temporaneamente ai settori pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’elevato contrasto tra l’aria calda preesistente e quella fresca in arrivo favorirà la possibilità di temporali intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, piogge abbondanti e anche grandinate locali.