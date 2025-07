Meteo, ondate di caldo e temperature sopra i 37° per fine luglio

Secondo alcuni modelli, tra questi quello europeo (ECMWF), nell'ultima decade di luglio, in particolare tra il 20 e 25 Luglio, potremmo vivere giornate in cui il caldo sarà intenso e persistente, con valori che potrebbero raggiungere e superare diffusamente di 37-38°C in diverse aree, specialmente nelle zone interne e nelle pianure.