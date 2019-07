Dopo la giornata di ritardi accumulati dai treni a causa dell'incendio doloso in corrispondenza della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma-Firenze, sono arrivate le richieste delle associazioni dei consumatori per il rimborso dei viaggiatori. Ecco le misure proposte da Trenitalia e Italo.

I rimborsi per i viaggiatori Trenitalia

I passeggeri di Trenitalia che intendono cambiare la data del viaggio possono farlo in biglietteria o ai desk di assistenza clienti in stazione, a prescindere dalla tariffa pagata. In caso di rinuncia al viaggio sui treni regionali, è assicurato il rimborso integrale, così come prevede il regolamento europeo. Sono diverse decine i treni alta velocità di Trenitalia al momento cancellati, che ha potenziato con 250 addetti il servizio di assistenza alle persone sia a bordo treno sia nelle stazioni.

I rimborsi per i viaggiatori Italo

Anche i viaggiatori di Italo potranno avere il rimborso del viaggio e modifica della data e orario senza penale, per tutte le corse coinvolte nei disagi per l'incendio alla cabina elettrica di Rovezzano. La società privata spiega che "per la giornata di oggi, sono al momento previsti ritardi su tutta la linea superiori a 180 minuti e i treni potranno subire alcune cancellazioni" e aggiunge che "è possibile richiedere il rimborso del viaggio fino a mercoledì 24 alle ore 23:00". I viaggiatori in viaggio oggi potranno anche scegliere di cambiare data e orario del biglietto senza pagare penali.