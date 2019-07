Bomba Firenze, tre anarchici condannati per il ferimento di un agente

Sono stati condannati dalla corte di assise di Firenze tre dei quattro anarchici accusati del ferimento dell'artificiere della polizia di Stato Mario Vece, colpito dall'esplosione di un ordigno artigianale la notte tra il 31 dicembre 2016 e il 1 gennaio 2017 a Firenze. L’agente era rimasto rimasto gravemente ferito per l'esplosione di un ordigno posizionato alla libreria Il Bargello di Firenze, vicina a Casapound. I giudici hanno riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali gravissime e inflitto una pena di 9 anni e 6 mesi a Pierloreto Fallanca, 9 anni 10 mesi e 15 giorni a Giovanni Ghezzi e 9 anni a Salvatore Vespertino (GLI ARRESTI - LA FUGA SUI TETTI). I tre sono stati anche condannati al pagamento di 70 mila euro di provvisionale in favore dell'artificiere. I giudici hanno stabilito che l'entità complessiva del danno sia poi quantificata dalle parti davanti al giudice civile.

Assolto il quarto anarchico imputato

I giudici hanno invece assolto per non aver commesso il fatto Nicola Almerigogna, che però è stato condannato a 2 anni e 15 giorni di reclusione per associazione a delinquere e manifestazione non preavvisata. La sentenza è stata emessa nell'ambito del processo nei confronti di 28 esponenti di area anarchica, accusati a vario titolo anche di diversi altri reati, tra cui associazione a delinquere, manifestazione non preavvisata, imbrattamento, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda le altre parti civili, è stato disposto un risarcimento di 3.000 euro verso CasaPound, 5.000 euro per il sindacato di polizia Siulp, una provvisionale di 10.000 euro verso ministero dell'Interno e della Difesa e una provvisionale di 5.000 euro in favore dell'associazione culturale Il Bargello.

Lettura sentenza interrotta

La lettura della sentenza per i 28 imputati è stata interrotta dai cori e dalle urla degli anarchici presenti in aula al tribunale di Firenze. Le forze dell’ordine hanno dovuto sgomberare l'aula. Una cinquantina di persone, dopo lo sgombero forzato dall'aula del tribunale, si sono riuniti appena fuori dai cancelli del palazzo di giustizia, controllati a distanza dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, in attesa della sentenza.

Salvini: bene anarchici condannati

"Anarchici condannati, bene: la risposta ai violenti di ogni genere è la GALERA, giù le mani dalle forze dell'Ordine! E nel Decreto Sicurezza bis verranno inserite norme ancora più severe per chi attacca donne e uomini in divisa", è il commento in un tweet del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Data ultima modifica 22 luglio 2019 ore 20:01