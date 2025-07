Papa Leone XIV celebra messa per i Carabinieri a Castel Gandolfo

L'omelia del Pontefice: "In questo tempo di guerre e di violenza, restate fedeli al vostro giuramento: come servitori dello Stato, rispondete al crimine con la forza della legge e dell'onestà. È così che l'Arma dei Carabinieri, la Benemerita, meriterà sempre la stima del popolo italiano"

Martedì mattina Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa nella cappella della stazione dei Carabinieri di Castel Gandolfo. "Davanti alle ingiustizie, che feriscono l'ordine sociale, non cedete alla tentazione di pensare che il male possa averla vinta -ha detto il Pontefice nell'omelia - Specialmente in questo tempo di guerre e di violenza, restate fedeli al vostro giuramento: come servitori dello Stato, rispondete al crimine con la forza della legge e dell'onestà. È così che l'Arma dei Carabinieri, la Benemerita, meriterà sempre la stima del popolo italiano".