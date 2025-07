Caivano, bimbo morso da ragno violino operato per necrosi

Il piccolo di 4 anni è stato curato all'ospedale Santobono di Napoli dopo una puntura su una coscia ma adesso sarebbe fuori pericolo. L'infettivologo Bassetti: "In caso di puntura niente panico, ma ecco come gestire la situazione"

Un bambino di 4 anni di Caivano, in provincia di Napoli, è stato operato all'ospedale Santobono del capoluogo campano per una necrosi causata da un morso di ragno violino su una coscia. Il piccolo sarebbe stato ricoverato agli inizi di luglio e, da quanto si apprende dai media locali, adesso dovrebbe essere fuori pericolo.

Come gestire una puntura di ragno violino

Come ogni estate, dunque, si torna a parlare del ragno violino. "L'anno scorso abbiamo assistito a numerosi casi, alcuni veramente impegnativi e qualcuno mortale", ricorda l'infettivologo Matteo Bassetti che spiega come comportarsi in questi casi: "Nessun panico", rassicura via social, però bisogna "gestire in maniera appropriata le morsicature del ragno violino", monitorando attentamente l'evoluzione dell'area colpita.