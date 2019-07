È morto Luciano De Crescenzo, aveva 90 anni

È morto, al policlinico Gemelli di Roma, Luciano De Crescenzo. Lo scrittore partenopeo, nato nel 1928, avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 18 agosto. Con la sua ironia, negli anni, ha raccontato Napoli nelle sue diverse sfaccettature. Ma la scrittura non è stata la sua unica passione: De Crescenzo era anche un ingegnere elettronico e aveva fatto carriera fino a diventare dirigente alla Ibm. Negli anni Settanta, però, aveva abbandonato questa strada per concentrarsi sulla scrittura e sulla divulgazione.

Da ingegnere a scrittore

Sono molti i dettagli svelati dallo scrittore nella sua biografia. Nato a Napoli nel quartiere San Ferdinando, frequentò le elementari con Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer. Da giovane, lavorò nella ditta di guanti gestita dal padre e, durante la guerra, la sua famiglia si spostò a Cassino. Gli studi portarono De Crescenzo a laurearsi in Ingegneria alla Federico II di Napoli, e a intraprendere la carriera in questo settore fino ad arrivare a Milano per l'Ibm. Raggiunta la carica di dirigente, lasciò però il posto di lavoro è iniziò a scrivere. L'esordio fu con "Così parlò Bellavista" (1977), pubblicato da Mondadori, che diventò ben presto un successo con i dialoghi tra l'ingegner De Crescenzo e il professor Bellavista. il libro riuscì a vendere 600 mila copie. Scrittore, ma anche divulgatore: ai romanzi De Crescenzo affiancò sempre la divulgazione, come testimoniano anche i due volumi de "La storia della filosofia greca (1983 e 1986), prima e dopo Socrate", che raggiungono il grande pubblico.

L'impegno con i libri e al cinema

A scoprire il suo talento, fu Maurizio Costanzo che lo trasformò in opinionista nel suo programma "Bontà loro". Da quel momento De Crescenzo scrisse nuove storie, mentre la passione per il cinema e la frequentazione della tv lo portarono anche dietro alla macchina da presa. Lo stesso "Così parlò Bellavista" diventò film, nel 1984. Ma prima, con la complicità dell'amico Roberto Benigni e poi con la guida di Renzo Arbore, mise a fuoco le sue doti di attore e improvvisatore ne "Il Pap'Occhio" (1980), per poi ritrovare gli stessi amici tre anni dopo in "FF.SS" sempre con la regia di Arbore. Nel 1985 arrivò anche "Il mistero di Bellavista". La sua vera passione rimase però quella del divulgatore culturale, conuna lunga serie di best seller tra la narrativa, la barzelletta e la saggistica, attingendo sempre più spesso agli umori della cultura partenopea e al mito della Magna Grecia. Le sue passioni più sofisticate si coniugano nel surreale "32 dicembre" del 1988: un trattatello a episodi sulla relatività del tempo ispirato a un'altra delle sue prove letterarie: "I dialoghi di Bellavista".

Gli ultimi lavori e la malattia

L'ultimo film, il più personale, porta la data del 1995, con una delle amiche più care, Isabella Rossellini, e Teo Teocoli: "Croce e delizia". Poi Lina Wertmuller per due volte lo convinse ad apparire nei suoi film, "Sabato, domenica e lunedì" e poi "Francesca e Nunziata". Man mano, però, negli ultimi anni De Crescenzo aveva ridotto e poi annullato le sue presenze in tv a causa di una malattia neurologica.