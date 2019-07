Niente camera ardente né cerimonie per Andrea Camilleri (FOTOSTORIA - FRASI FAMOSE), solo un appuntamento: alle 15 al cimitero acattolico di Roma. Per volere della famiglia, il funerale dello scrittore, scomparso il 17 luglio a 93 anni, si svolgerà in forma privatissima. Solo dopo la sepoltura sarà consentito l'omaggio dei tanti che lo hanno amato: quartiere Testaccio, via Caio Cestio 6.. Regista di teatro, funzionario Rai, il boom da romanziere a 60 anni: cento libri, 27 su Montalbano, un fenomeno da 31 milioni di copie (IL RAPPORTO COL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ZINGARETTI).

Chi era Andrea Camilleri

Nato nel 1925 a Porto Empedocle, Andrea Camilleri è emigrato a Roma con la famiglia e dopo la Seconda guerra mondiale, ha lavorato per molti anni in Rai come sceneggiatore. Ha conosciuto la fama di scrittore a 70 anni, grazie al personaggio del commissario Montalbano. La "loro" è una storia lunga 25 anni che va dal primo capitolo della saga, "La forma dell'acqua" del 1994, fino all'ultimo lavoro uscito pochi mesi fa, "Il cuoco dell'Alcyon", ancora in vetta alle classifiche di vendita. Andrea Camilleri era stato ricoverato il 17 giugno 2019 per un arresto cardiaco. A piangere la sua scomparsa, moltissime personalità del mondo politico e dello spettacolo con messaggi di cordoglio attraverso i social.