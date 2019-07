A Vittoria si celebrano oggi i funerali del 12enne di Vittoria travolto e ucciso da un’auto giovedì scorso mentre giocava con il cuginetto 11enne davanti casa (IL VIDEO). La cerimonia nella chiesa di San Giovanni Battista, presente il vescovo di Ragusa. Inoltre, la Commissione straordinaria che attualmente gestisce il comune di Vittoria, sciolto per mafia lo scorso anno, ha proclamato il lutto cittadino.

La morte del 12enne

L’incidente è avvenuto la sera dell’11 luglio. L’auto andava a forte velocità in una strada molto stretta del centro storico e dopo aver sbandato ha travolto i cuginetti di 11 e 12 anni: uno è morto sul colpo, l’altro ha perso entrambe le gambe ed è ancora in condizioni gravissime. La dinamica di quanto successo a Vittoria è stata catturata dalle immagini di una telecamera di sorveglianza posta proprio nella via della tragedia.

Autista trovato positivo ai test di alcol e droga

Proprio le immagini del video chiariscono come, dopo aver travolto i ragazzini intenti a giocare davanti all’uscio di casa, l’auto finisce contro un muro. A scendere dal veicolo sono l’autista, Rosario Greco, pregiudicato 37enne e i tre uomini che erano con lui in auto. La sequenza mostra successivamente la disperazione delle prime persone che accorrono appena dopo l’incidente e vedono quanto accaduto ai due bambini. La madre del bambino ucciso ha raccontato successivamente di aver strappato dalle mani di un uomo il cellulare per chiamare il 118, l’uomo era proprio Greco, fuggito a piedi per “evitare il linciaggio”. Lo stesso è stato in seguito arrestato ed è accusato ora di omicidio stradale, ma in quel momento la donna non sapeva ancora che era proprio lui alla guida dell’auto. Gli esami effettuati dall'Asp sul 37enne hanno accertato la presenza di un tasso alcolemico quattro volte superiore ai limiti di legge. L'uomo aveva anche fatto uso di sostanze stupefacenti.