"La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il riferimento è al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli”. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, attacca così il ministro pentastellato, dopo l'episodio che ha coinvolto una nave Costa che ha rischiato di finire contro la riva. Secondo Brugnaro, Toninelli “ha poteri funzionali sull'intera filiera portuale, dalla Capitaneria di Porto alla Guardia Costiera, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche all'Autorità di sistema portuale", e per questo motivo la responsabilità di quanto successo è sua. (FOTO - VIDEO)

I complimenti al personale marittimo

Per Brugnaro "sicuramente le condizioni meteo-marine in cui è accaduto l'episodio di ieri sono state eccezionali e le autorità competenti faranno chiarezza su quanto successo". Per questo il sindaco "in primis vuole fare i complimenti a tutto il personale marittimo che, nelle varie situazioni di pericolo, ha affrontato con grande competenza le difficoltà".

Brugnaro: “Toninelli venga a riferire esiti dell’ispezione”

Ma, ha sottolineato ancora il sindaco, "il tempo dell'attesa è finito. Siamo molto arrabbiati. Basta con le navi a San Marco e lungo il Canale della Giudecca”, ha detto Brugnaro, tornando sul tema che ha sollevato da tempo un’aspra polemica. “Il ministro Toninelli venga al più presto a riferire alle istituzioni cittadine gli esiti dell'ennesima ispezione che ha ordinato", ha aggiunto il primo cittadino. "Spero sia l'occasione nella quale, finalmente, dopo un anno di attesa, il Mmnistro si sieda al tavolo con Comune e Regione per ragionare di 'grandi navi', con umiltà e senza preconcetti ideologici e politici".