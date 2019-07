Eruzione Stromboli, notte tranquilla: parametri rientrati nella norma

Dopo l’eruzione di mercoledì pomeriggio dello Stromboli, si continua a monitorare il vulcano: i parametri registrati, al momento, sono nella normalità (FOTO - VIDEO). Ci sono stati dei terremoti di piccola energia, probabilmente come effetto dell'assestamento del vulcano, che sono stati avvertiti, ma non hanno creato alcun danno (TERREMOTO A CALTANISSETTA). Restano comunque mobilitate le squadre della Protezione civile regionale e dei Vigili del fuoco, così come i canadair. Poco al largo dell’isola, c’è anche una nave allestita per eventuali evacuazioni con a bordo viveri e materiale di pronto soccorso.

Le esplosioni sullo Stromboli, isola coperta da detriti

Sullo Stromboli, il 3 luglio, si sono verificate diverse violente esplosioni, con espulsione di materiale incandescente. Un escursionista 35enne di Milazzo è morto, mentre un turista brasiliano che si trovava con lui è rimasto ferito. Molti anche gli incendi registrati nella zona. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha fatto sapere che non si sono "mai viste esplosioni simili dal 1985". L'eccezionale attività del vulcano ha portato all'evacuazione di una 70ina di persone da Ginostra. "Adesso noi siamo già al lavoro per spalare, ma ci vogliono aiuti e braccia forti", dice Gianluca Giuffrè, uno degli abitanti. Molti turisti, spaventati dalle esplosioni, hanno lasciato l'area e oltre mille persone sono sbarcate in Calabria con cinque motonavi. Il prefetto di Messina, mercoledì sera, ha attivato l'Unità di crisi. L'isola ora è coperta da detriti e pomice nera.