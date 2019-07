Stromboli, sindaco:"Sgomberate spiagge a Salina per prudenza"

"Dopo l'esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c'è pericolo per onde anomale o tsunami ma in via precauzionale sono state fatte sgomberare anche le spiagge dell'isola di Salina e si raccomanda di non accedervi fino a questa sera". Lo afferma il sindaco Domenico Arabia