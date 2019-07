Portavoce Sea Watch: Italia imbarbarita

"Che la situazione, in Italia, si stia irrigidendo, direi imbarbarendo, è evidente". Così Giorgia Linardi, portavoce della Sea Watch, subito dopo l'arrivo a Porto Empedocle del comandante Carola Rackete. "Non ci aspettavamo questo livello di resistenza proprio fisica perché crediamo che l'ingresso in porto di una nave con dei naufraghi a bordo, richiesta ignorata per 17 giorni, non costituisca una tale minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico, mentre nulla è stato fatto per impedire che le persone sul molo gridassero insulti irripetibili contro di lei e contro l'equipaggio e le persone soccorse".