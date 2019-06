Sea Watch, l'arrivo a Lampedusa e l’arresto di Carola Rackete. VIDEO

Sono circa le due di notte quando la nave della Ong Sea Watch attracca al porto di Lampedusa, dopo 17 giorni in mare (VIDEO - FOTO). La sua comandante, Carola Rackete (CHI È), ha deciso che non vuole più aspettare una soluzione da parte delle autorità europee (“non sarebbe arrivata in tempi brevi”, spiega in un video prima di dirigersi verso Lampedusa). Dopo aver ignorato l’alt della Guardia di finanza e aver speronato una nave dei finanzieri che cercava di impedirle l’attracco, Carola Rackete è stata arrestata. I militari delle fiamme gialle sono saliti a bordo, l’hanno prelevata e condotta su un’auto in caserma. (GLI AGGIORNAMENTI)

Applausi e insulti al suo arrivo

Ad attenderla al suo arrivo sul molo, c'era sia un gruppo di sostenitori della giovane capitana (che l'ha accolta con applausi) e un altro gruppo che l'ha contestata. Verso di lei, sono state lanciate anche diverse frasi di insulti, tra cui "Spero che ti violentino" e "Zingara, tornatene in Olanda". Gli insulti sono stati documentati in un video pubblicato sui social dal senatore del Pd Davide Faraone. "Si difenderà davanti al giudice, è stanca e stressata come avete visto tutti quando è scesa dalla nave", ha raccontato l'avvocato di Sea Watch, Leonardo Marino. La sua assistita si trova in questo momento ai domiciliari a Lampedusa, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni. È accusata dalla Procura di Agrigento di violazione degli articoli 1100 del codice della navigazione, che sanziona con la pena massima di 10 anni chi fa violenza o resistenza a una nave da guerra, e il tentato naufragio, previsto dagli articoli 110 e 428 del codice penale, e sanzionato con la pena massima di 12 anni.

Data ultima modifica 29 giugno 2019 ore 13:00