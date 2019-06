Altre 9 nuove ordinanze, emesse dalla magistratura, sono state eseguite dalla polizia di Taranto e dallo Sco di Roma in relazione alla morte di Antonio Cosimo Stano, pensionato 65enne di Manduria. L'uomo, vittima delle violenze di una baby gang, è deceduto lo scorso 23 aprile. Le ordinanze riguardano un maggiorenne e dei minorenni che rispondono in concorso dei reati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati.

La vicenda di Manduria

Stano era stato terrorizzato e già in precarie condizioni igieniche e di salute, aveva deciso di rinchiudersi (privandosi di cibo) perché ripetutamente vittima di "incursioni" da parte di un gruppo di giovani che lo sottoponevano a vessazioni, percosse, angherie ed aggressioni. Fra i nuovi, gravi episodi contestati anche quello del 1° aprile scorso ai danni di un altro uomo 53enne affetto da insufficienza mentale grave, che veniva per "puro passatempo" violentemente colpito con calci e pugni, fino a provocargli la perdita dei denti incisivi.

I primi fermi a fine aprile

Già alla fine dello scorso aprile, 8 persone, tra cui sei minori, erano state fermate dagli agenti della Questura di Taranto, per il pestaggio del pensionato. Nel provvedimento cautelare vennero descritti diversi raid compiuti dai giovanissimi, per strada o anche in casa dell'anziano, e si parlava di altri ragazzi in via di identificazione. "I video circolavano non solo nelle chat ma in tutta la cittadina di Manduria. In tanti sapevano", disse il procuratore del tribunale per i minori Pina Montanaro. La polizia infatti diffuse anche un filmato, girato con un telefonino da uno degli indagati, durante un pestaggio ai danni di Stano. I video delle aggressioni e delle torture consentirono di attribuire responsabilità precise agli otto giovani (due 16enni, quattro 17enni e due maggiorenni di 19 e 22 anni). Altri sei minori invece furono indagati in stato di libertà.