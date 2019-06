La Sea Watch 3, nave della Ong tedesca con 42 persone a bordo, è ancora senza un porto e non può sbarcare a Lampedusa. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, ieri, ha detto no alla richiesta di sbarco. "Abbiamo comunicato ai naufraghi la decisone. Sono disperati. Si sentono abbandonati. Ci hanno detto che la vivono come una negazione, da parte dell'Europa, dei loro diritti umani", ha spiegato la Ong. L'organizzazione, però, avrebbe intenzione di violare il divieto di ingresso nel territorio italiano per far approdare le 42 persone - ormai da quasi due settimane sull’imbarcazione che le ha soccorse - a Lampedusa. Un’intenzione annunciata nei giorni scorsi dal comandante della nave, Carola Rackete, e avvalorata ora da un appello comparso sui social della Ong, nel quale si invita a donare dei soldi per l’assistenza legale.

La Ong avrebbe intenzione di sbarcare lo stesso in Italia

“Se il nostro capitano Carola porta i migranti salvati dalla Sea Watch 3 in un porto sicuro, come previsto dalla legge del mare, affronta pene severe in Italia”, si legge in un tweet. Nel quale, poi, si invita a donare al dei soldi: “Aiuta a difendere i diritti umani e dona al fondo di assistenza legale Sea Watch”. La Ong sperava in una decisione favorevole della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma il no alla richiesta di sbarco sembra non avere cancellato il progetto di fare rotta ugualmente verso il porto di Lampedusa, andando incontro alle sanzioni previste dal decreto sicurezza bis: multe fino a 50mila euro e confisca dell'imbarcazione.

Il no della Corte europea dei diritti dell'uomo

Ieri, appunto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato dalla comandante della nave e dai 42 migranti a bordo che chiedevano lo sbarco in Italia (e che hanno lanciato un appello). Non ci sono gli estremi per indicare all'Italia di autorizzare lo sbarco, hanno deciso i giudici, ma Roma deve "continuare a fornire l'assistenza necessaria alle persone vulnerabili a bordo a causa della loro età o condizioni di salute". Una decisione commentata con soddisfazione dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. “Confermata la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell'Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici", ha detto. E poi ha aggiunto: “Una nave olandese di una Ong tedesca che raccoglie migranti in acque libiche perché deve arrivare in Italia? Sono 15 giorni che stanno qui. In 15 giorni sarebbero arrivati in Olanda”. Diverso il commento di Carlotta Sami, portavoce dell'Unhcr. Le persone a bordo della Sea Watch 3 "non spariranno, le persone costrette a fuggire non si rimetteranno sui loro passi. Loro non spariranno nemmeno dalla coscienza di chi pensa sia semplice non tenerne conto", ha scritto in un tweet.