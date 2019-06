Sea Watch:multa e confisca, cosa prevede dl sicurezza

L'ingresso della Sea Watch nelle acque italiane fa scattare per la prima volta contro una ong le misure contenute nel decreto sicurezza bis fortemente voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, proprio per contrastare in modo più efficace l'attività delle navi umanitarie. Sono i primi due articoli, in particolare, ad introdurre alcune novità.

1) Il primo assegna al ministero dell'Interno il potere di "limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica". Nel caso della Sea Watch, l'alt all'ingresso nelle acque italiane e' stato intimato da una motovedetta della Guardia di finanza.

2) Se il divieto di ingresso non viene rispettato - come oggi per la Sea Watch - scatta l'articolo 2 del dl che applica al comandante e, "ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave", la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di reiterazione commessa con la stessa nave, si applica anche "la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare".