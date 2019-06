Un’altra notte davanti a Lampedusa per la Sea Watch 3, che ieri ha tentato di entrare in porto ma è stata bloccata dalle motovedette della Guardia di finanza. In serata evacuazione d'urgenza medica per uno dei migranti. Fatto sbarcare anche un minore che viaggiava con lui. "Alla nave è tuttora negato l’ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo. Un giorno di visite, interviste e aspettative e niente", ha scritto l'Ong in un tweet. "Se l’equipaggio viene arrestato, la nave sequestrata e i migranti ricollocati in Europa allora permetto subito lo sbarco", così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che continua a opporsi all'arrivo dell'imbarcazione. Italia e Olanda intanto sono ai ferri corti. Il premier Giuseppe Conte, al G20 di Osaka, ha avuto un colloquio col premier olandese Mark Rutte. In Giappone, Conte in un'intervista al quotidiano Yomiuri Shimbun ha sottolineato: “Siamo convinti che la cooperazione internazionale sia la chiave per affrontare le sfide globali come l’immigrazione".

Il colloquio Conte-Rutte

E' stato lungo il faccia a faccia a margine del G20 tra Conte e il collega olandese Rutte, tutto dedicato alla vicenda della Sea Watch. La nave della Ong tedesca batte bandiera olandese. Il Governo italiano ha già compiuto un passo formale nei giorni scorsi con l'Ambasciatore all'Aja e punta a verificare eventuali omissioni da parte dei Paesi Bassi.

Notte sulla nave anche per cinque parlamentari

Hanno trascorso la notte sulla nave, anche 5 parlamentari: Davide Faraone, Graziano Delrio, Matteo Orfini, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. In un post su Facebook, Faraone racconta com'è andata: "Abbiamo dormito sul ponte, tutto sommato bene, abbiamo fatto i turni per controllare che nessun migrante si facesse del male. Diciamo che psicologicamente non stanno benissimo. Ieri ne sono sbarcati altri due, se passa il principio che scende solo chi sta male possono amplificarsi fenomeni di autolesionismo. Speriamo di sbarcare nelle prossime ore".

