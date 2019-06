E' rimasta per tutta la notte ferma a un miglio dal porto di Lampedusa la Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca con 42 migranti a bordo. Dopo la decisione della comandante, Carola Rackete, di forzare il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, permane una situazione di stallo perché non è ancora arrivata l'autorizzazione allo sbarco. L'imbarcazione, su cui ieri sono saliti i finanzieri per controllare i documenti della nave e i passaporti dell'equipaggio, è circondata da alcune motovedette della Guardia costiera.

La comandante: “So cosa rischio”

"So cosa rischio - dice la comandante Carola Rackete - ma non ho scelta. I naufraghi sono allo stremo. Li porto in salvo". "Non sbarcheranno, schiero la forza pubblica. Ora mi aspetto che qualcuno emetta un ordine di arresto", la risposta del ministro Matteo Salvini. A Bruxelles, la Commissione europea è in contatto con gli Stati per distribuire le persone salvate. Intanto, gli uomini delle Fiamme Gialle sono saliti a bordo della nave, controllando documenti e passaporti dell'equipaggio (L'AUDIO della comandante alla Capitaneria: “Entro in acque italiane”).