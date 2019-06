L'Ong tedesca Sea Watch, che dal 12 giugno scorso è in cerca di un approdo per far sbarcare 42 migranti salvati nel Mediterraneo, ha chiesto l’intervento della Corte di Strasburgo. E’ stato lo stesso organo che opera per la salvaguardia dei diritti dell’uomo a rendere noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei migranti.

Interpellato il governo italiano

La Corte di Strasburgo ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Che dovrà rispondere entro oggi pomeriggio. La Corte in base ai suoi regolamenti può chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad impedire serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani".

Sea Watch: "L'Europa non vuole 42 persone"

Domenica 23 giugno, Sea Watch su Twitter ha pubblicato un'immagine in cui si vede l'andirivieni dell'imbarcazione, a ridosso di Lampedusa, che va avanti ormai da 12 giorni. "Questo è il tracciato percorso negli ultimi giorni dalla #SeaWatch - scrive la Ong -. Disegna il confine tra acque territoriali italiane e quelle internazionali. Lo vedete? Lo stanno percorrendo forzosamente 42 persone che l'Europa, continente di 500 milioni di abitanti, non vuole".

La vicenda Sea Watch

In queste due settimane, la nave che ha soccorso 52 persone al largo della Libia, è stata definita "pirata" dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il titolare del Viminale ha vietato l'ingresso di Sea Watch in acque italiane, ma ha consentito lo sbarco di 10 persone per motivi sanitari.