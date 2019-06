"Non ce la facciamo più, qui siamo come in prigione, aiutateci a sbarcare presto, a mettere i piedi giù da questa barca". L'appello arriva dai migranti che da 13 giorni si trovano a bordo della Sea Watch 3, al largo di Lampedusa. "Siamo tutti stanchi, esausti, stremati - dice uno di loro in un video postato sulla pagina Facebook della Ong -. Pensate a una persona appena uscita di prigione e fuggita dalla Libia, che ora si trova qui seduta o sdraiata. Immaginatevi come debba sentirsi questa persona".

“Chiediamo l’aiuto delle persone a terra”

I migranti nel video sottolineano che a bordo "manca tutto, non possiamo fare niente, non possiamo camminare né muoverci perché la barca è piccola mentre noi siamo tanti. Non c'è spazio". L'Italia "si rifiuta di farci approdare", proseguono, "chiediamo l'aiuto delle persone a terra, qui non è facile, non è facile stare su una barca piccola. Per favore - concludono - non ci lasciate qui cosi, non ce la facciamo più".

Salvini: "Possono stare lì fino a Natale"

Ma nonostante gli appelli, il ministro dell'Interno Matteo Salvini non cambia linea e ribadisce: "La Sea Watch in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale. In 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero andati e tornati dall'Olanda". Salvini, ribadendo che non consentirà alla nave di entrare in acque italiane, ha aggiunto che "l'Italia non si fa dettare la linea da una Ong che non rispetta le regole".

Data ultima modifica 25 giugno 2019 ore 13:03