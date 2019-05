Porcia, sposi nel giorno delle elezioni: al seggio prima del “Sì”

Una coppia di neo sposi, residente a Porcia nel Pordenonese, è andata a votare prima di dirsi "Sì". Una 25enne e il suo futuro marito 29enne sono convolati a nozze proprio il 26 maggio, il giorno delle elezioni europee 2019. (LA DIRETTA - LO SPECIALE) Ma prima di entrare in chiesa hanno preferito compiere il loro dovere di cittadini.

In borghese al seggio prima di indossare l'abito bianco

La ragazza sarebbe voluta andare al voto in abito bianco prima di raggiungere il futuro marito all'altare, ma poi, forse complice l'emozione per il grande giorno, ha cambiato idea e si è recata al seggio "in borghese", prima di dare inizio ai preparativi. Oggi a Porcia oltre al voto per le europee (IL QUIZ - LE FOTO) i cittadini sono chiamati a rinnovare anche sindaco e Consiglio comunale, e la giovane sposa è anche candidata alla carica di consigliere. Purtroppo nessuna foto che documenta il momento entrerà nell'album di nozze per richiesta del presidente di seggio.

La data di matrimonio fissata da un anno

Al seggio elettorale è andato anche il futuro marito, 29 anni, sempre residente a Porcia. Il ragazzo è arrivato di primo mattino, evitando accuratamente di incrociare la sposa, perché come tradizione vuole non è ammesso vedersi prima del "sì". La data del matrimonio era stata fissata da oltre un anno, ma qualche mese fa la sposa aveva deciso di candidarsi per un seggio al Consiglio comunale. Quanto agli invitati, non è dato sapere se abbiano già votato, ma qualcuno ha scherzosamente suggerito di impiegare al meglio, per questa operazione, il tempo che servirà agli sposi per le foto di rito al termine della cerimonia in chiesa e prima di spostarsi al ristorante per il pranzo.