Greta Thunberg verso Roma: “La crisi climatica non va in vacanza”

Greta Thunberg (CHI È) sarà a Roma per partecipare venerdì allo sciopero per il clima in piazza del Popolo. La 16enne attivista svedese, diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici e proposta per il Nobel per la Pace, martedì sarà a Strasburgo al Parlamento europeo e poi arriverà nella Capitale (L'APPELLO DI GRETA A DAVOS).

Il tweet di Greta

Greta Thunberg ha postato su Twitter una foto di sé sulla banchina di una stazione ferroviaria accompagnata dalla scritta: "Sono sul treno per il Parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua. E venerdì parteciperò allo sciopero scolastico di Roma. Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi".

L’incontro con il Papa forse mercoledì 17

Dalla Santa Sede per ora non emerge nessuna notizia ufficiale su un incontro tra il Pontefice e Greta, anche se in diversi uffici vaticani che hanno fra i loro compiti anche le questioni ambientali e climatiche si parla di questa eventualità, indicando mercoledì 17 aprile, durante l'Udienza generale, come possibile data. Tra l’altro, l’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco è uno dei documenti alla base dell'impegno in favore della cura e protezione dell'ambiente, del clima e degli ecosistemi dell’attivista scandinava.