Ci sarà anche il neo presidente dell'Istat, il demografo Giancarlo Blangiardo, al Congresso mondiale delle famiglie che si svolgerà a Verona dal 29 al 31 marzo. Blangiardo, come mostra il programma diffuso dagli organizzatori del summit, parteciperà a una tavola rotonda dal titolo "Protezione della vita e crisi demografica", insieme al senatore Simone Pillon, allo psichiatra Alessandro Meluzzi, e a Giovanni Serpelloni, ex capo del dipartimento anti droga della presidenza del Consiglio. Insorge la Cgil Istat: "Non vada, mette a rischio la reputazione dell'Ente".

Le polemiche sul Congresso

La partecipazione di Blangiardo, che nella borchure viene indicato come professore di Demografia, è solo l'ultima delle presenze che stanno scatenando polemiche intorno all'evento, che secondo i critici è "oscurantista" e di estrema destra. Mentre si stanno organizzano contromanifestazioni che hanno un parterre sempre più ampio di adesioni - sono di oggi quella di Amnesty, quella del Telefono rosa, del segretario della Cgil Maurizio Landini e del sindaco di Napoli Luigi de Magistris - nel pomeriggio è stato organizzato un flash mob di un gruppo di militanti Lgbt del "Circolo Pink" di Verona che hanno fatto irruzione nel Palazzo della Gran Guardia, sede del Congresso, armati di spray e tute: "Disinfestiamo la città: da venerdì a domenica - hanno affermato - Verona sarà infestata da pericolosi germi infettivi, noi ci rifiutiamo di respirare quest'aria. Verona è malata da molti anni, infiltrata dal radicalismo di destra e dall'oscurantismo".

Cgil Istat: “Non vada, mette a rischio reputazione dell’Ente”

Cgil Istat e Femministat affidano a Facebook una nota di protesta: “Riteniamo che la partecipazione di Blangiardo, che da oltre un mese è il presidente dell’Istat, a un evento così connotato politicamente, metterebbe decisamente a rischio la reputazione del nostro Ente. I lavoratori e le lavoratrici dell’Istat non possono e non devono essere rappresentati dal loro presidente in un Convegno che si propone di discutere la soppressione di diritti fondamentali conquistati dai movimenti delle donne e delle comunità LGBTQ”. “Blangiardo si renda conto – continua il comunicato del sindacato - che, per il ruolo che ora riveste, non può più partecipare a manifestazioni politiche esplicitamente di destra come quella di Verona, che nulla hanno di ‘accademico’ o ‘scientifico’. Avevamo stigmatizzato il comportamento del professore che negli scorsi mesi, durante il processo di nomina, aveva continuato a partecipare a eventi politici, come la scuola di formazione politica della Lega. Oggi le nostre preoccupazioni si rivelano fondate. La FLC CGIL – si conclude la nota - chiede a nome dei lavoratori che rappresenta al presidente Blangiardo di smentire quello che si legge in rete e di rinunciare a presenziare al ‘congresso’ di Verona, declinando ufficialmente l’invito”. Alla protesta si unisce anche l'Usb pubblico impiego.

Cos'è il Congresso delle famiglie

Il World Congress of Families, Congresso Mondiale delle Famiglie, è arrivato alla sua tredicesima edizione, l’anno scorso si è tenuto in Moldavia e l’anno prima in Ungheria. L’obiettivo dell’evento, si legge sul sito dedicato, è “affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”. È organizzato ogni anno dall’Organizzazione internazionale per la Famiglia (Iof), il cui presidente - dal 2016 - è Brian S. Brown. Presidente e vicepresidente del XIII Congresso sono Antonio Brandi e Jacopo Coghe. Partecipano associazioni ultraconservatrici come "Provita". Tanti i relatori e gli ospiti attesi. Tra questi, il vicepremier Matteo Salvini, i ministri della Famiglia Lorenzo Fontana e della Scuola Marco Bussetti, la presidente di Fdi Giorgia Meloni, il governatore del Veneto Luca Zaia e Simone Pillon relatore della legge sull'affido condiviso. Nello stesso week-end sono previste a Verona alcune contromanifestazioni. Il 22 marzo, dopo giorni di polemiche, il governo ha tolto il patrocinio all’evento, diffidando gli organizzatori dall'usare il logo di Palazzo Chigi.

Bussetti: "Non comprendo le polemiche"

Intanto il ministro della Scuola Marco Bussetti si smarca dalle polemiche che vedono anche la sua partecipazione al congresso: "Non comprendo queste divisioni, sono stato invitato a un convegno ed andrò ad esporre quello che è il mio pensiero rispetto a scuola e famiglia". Mentre il governatore della Lombardia Attilio Fontana fa sapere che non sarà presente, pur rispettando le opinioni di tutti. Le polemiche non accennano dunque a finire. Insieme a Blangiardo farà discutere la presenza di Silvana De Mari, medico e scrittrice di libri fantasy condannata per diffamazione perché secondo il giudice "offendeva in più occasioni l'onore e la reputazione delle persone con tendenza omosessuale" e sostenitrice di una relazione tra omosessualità e satanismo. De Mari è stata al centro di polemiche per affermazioni che sostengono sia "documentato che gli uomini che fanno sesso con altri uomini hanno rischi maggiori di contrarre malattie e tumori".

