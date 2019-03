Dopo la decisione del premier Giuseppe Conte di rimuovere il logo della presidenza del Consiglio, e ogni riferimento a Palazzo Chigi, gli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie annunciano che “il cambio del simbolo è in corso” e che l’evento sarà patrocinato dalla regione Friuli Venezia Giulia. Lo hanno dichiarato Antonio Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vicepresidente del congresso. L'iniziativa, sponsorizzata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo 2019.

La decisione di Conte



Il 21 marzo il premier Conte con un lungo post su Facebook ha spiegato la sua decisione di non avallare il patrocinio di Palazzo Chigi sottolineando che il "rispetto della persona indipendentemente dall'orientamento sessuale" e la "piena legittimazione" delle unioni civili e delle convivenze sono "criteri fondamentali" cui il governo non intende derogare. Per l’evento resta il patrocinio del dipartimento per la Famiglia, subito confermato dal ministro leghista Fontana. A Verona andrà anche il vicepremier Matteo Salvini. Conte ha anche ricordato che il contratto di governo tra Lega e M5s non prende posizione sui temi legati alla famiglia, ma dal palco di Verona è destinata comunque a emergere la frattura tra le due forze della maggioranza su questi argomenti.