Le fiamme del grosso incendio che è divampato sulle alture di Cogoleto (LIVEBLOG) in località Capieso, nel ponente di Genova, sono arrivate a ridosso dell’autostrada. Lo mostra un video pubblicato su Instagram da Gabriele Galli, girato dall'interno di una galleria sul tratto autostradale Varazze-Cogoleto, rimasto chiuso per alcune ore a causa del rogo. Mentre inquadra le fiamme che lambiscono la carreggiata, l’automobilista si chiede perché "non ci hanno avvisato del pericolo al casello". A causa dell’incendio una cinquantina di famiglie sono state sfollate, e le scuole sono state chiuse, come anche l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova), che poi è stata riaperta.

La Direzione Tronco di Genova: "Situazione in sicurezza, automobilisti informati"



Sul video girato dall’automobilista la Direzione di Tronco di Genova precisa che si tratta di "una situazione gestita dai Vigili del fuoco, insieme al personale di Autostrade per l’Italia e alla Polstrada, in modo da escludere qualsiasi tipo di rischio per gli automobilisti". "Nel video - si legge in una nota - si vede chiaramente che le automobili di servizio e gli operatori della Direzione di Tronco di Genova hanno già bloccato i veicoli precedentemente entrati in autostrada e messo in sicurezza la situazione". La Direzione sottolinea che "gli automobilisti sono stati informati attraverso i pannelli a messaggio variabile presenti sulla carreggiata, oltre che sulle piattaforme online di Autostrade per l’Italia".

Data ultima modifica 26 marzo 2019 ore 13:34