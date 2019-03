Nota tecnica di Autostrade per l'Italia

Il video girato dall’automobilista su un tratto dell’A10 rappresenta una situazione gestita dai Vigili del Fuoco, insieme al personale di Autostrade per l’Italia e alla Polstrada, in modo da escludere qualsiasi tipo di rischio per gli automobilisti. Nel video infatti si vede chiaramente che le automobili di servizio e gli operatori della Direzione di Tronco di Genova hanno già bloccato i veicoli precedentemente entrati in autostrada e messo in sicurezza la situazione. A seguito del blocco, sono state inoltre individuate le uscite obbligatorie.

Fin dalle prime ore della nottata, la Direzione di Tronco, secondo le disposizioni dei Vigili del Fuoco e della Polstrada, aveva attivato tutte le disposizioni necessarie per mettere in sicurezza le tratte autostradali interessate dall’incendio (di origine esterna), le cui fiamme hanno cambiato continuamente direzione a causa del diverso orientamento del vento. L’evolvere della situazione è stato seguito minuto per minuto in raccordo con il Comitato Coordinamento Soccorsi, immediatamente convocato dalla Prefettura di Genova. Gli automobilisti sono stati informati attraverso i pannelli a messaggio variabile presenti sulla carreggiata, oltre che sulle piattaforme online di Autostrade per l’Italia.