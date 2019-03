"Scusi signore ci stanno rapendo su un pullman, ci minacciano con il coltello": inizia così la conversazione tra il 112 e Ramy, uno dei 51 ragazzini presenti all'interno del bus sequestrato, dirottato e dato alle fiamme da Ousseynou Sy (LE FOTO - IL BUS IN FIAMME - LA TELEFONATA DI ALLARME). La reazione del carabiniere all’ascolto è immediata: "Subito, subito, veloce", dice ai colleghi chiedendo l’invio di una pattuglia. "Il prof è davanti, lo tengono in ostaggio", aggiunge il ragazzino, invitando a fare presto. (LA FUGA DEI RAGAZZI)

"Non resistiamo più, fate presto"

Quando il militare chiede al ragazzino chi fosse a tenerli in ostaggio, il 13enne prontamente risponde: "Il guidatore, ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non resistiamo più". Successivamente alla richiesta di ulteriori informazioni da parte del carabiniere, Ramy dice: "Certo, certo signore però la prego chiami qualcuno. Non è un film questo. Non possiamo perdere la vita. Sta andando verso la campagna". "Sì, sì stai tranquillo", replica il militare. E in tempo reale l'Arma organizza l'intervento che riuscirà a salvare tutti gli studenti. (IL RACCONTO DEI SOCCORRITORI)