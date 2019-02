È stata trovata una pistola, un revolver calibro 38, vicino al pub di piazza Esquilo all'Axa a Roma, a pochi metri di distanza da dove sabato notte Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto (CHI È), è rimasto ferito durante una sparatoria. La polizia sta indagando per avere la certezza che si tratti dell'arma usata per sparare al ragazzo. Dai primi accertamenti sembrerebbe che chi l'ha utilizzata lo abbia fatto senza guanti, lasciando tracce sulla pistola: la scientifica è al lavoro per isolare le impronte e arrivare così ad una identificazione certa. Indagini sono in corso per identificare anche lo scooter da cui sono partiti gli spari. La pista privilegiata resta quella dello scambio di persona, ma tra le ipotesi spunta anche quella che l’obiettivo fosse la ragazza del nuotatore. Ciò che è certo è che Manuel ha subito una lesione midollare completa e non potrà più tornare a camminare.

Le ipotesi

La squadra mobile della polizia di Stato, coordinata dalla procura di Roma, nelle scorse ore avrebbe ascoltato per quattro volte la fidanzata 16enne di Bortuzzo, anche lei nuotatrice delle Fiamme Gialle. A La Stampa un investigatore ha detto che non si esclude che chi “ha sparato volesse uccidere entrambi” e, anche se al momento la pista privilegiata resta quella dello scambio di persona, “stiamo lavorando anche su eventuali rapporti che la ragazzina potrebbe aver avuto, magari inconsapevolmente, con persone legate alla criminalità del posto”.

Le indagini

Gli inquirenti avrebbero anche acquisito le immagini delle telecamere di via Maccari ad Acilia che inquadrerebbero gli aggressori negli attimi dopo l'agguato, mentre starebbero rientrando al Villaggio. Il Messaggero riporta che si tratterebbe di elementi contigui al mondo criminale che ruota attorno agli affari dei Casalesi. Nel video, ripreso da una telecamera esterna di una tabaccheria, si vedrebbero due giovani a bordo di uno scooter che si sono avvicinati al ragazzo e alla fidanzata, mentre erano a comprare le sigarette a un distributore automatico. Uno dei sicari avrebbe urlato qualcosa contro i ragazzi, come per chiamarli, Manuel si sarebbe voltato e in quel momento è stato aperto il fuoco. L'aggressore avrebbe mirato proprio al torace e non alle gambe.

