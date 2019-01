Cori razzisti, la Figc: “Squadre fuori dal campo dopo due episodi”

Il consiglio federale della Figc ha cambiato la procedura di sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Non più tre, ma basteranno due episodi all’arbitro per mandare le squadre negli spogliatoi. In prima battuta, è chiamato a interrompere la gara e a radunare le squadre al centro del campo per invitare alla cessazione degli insulti. La sospensione definitiva delle partita, però, spetta sempre al responsabile per l’ordine pubblico.

I fatti di Inter-Napoli

La decisione arriva poco più di un mese dopo Inter-Napoli, incontro del campionato di Serie A, finito al centro delle cronache non solo per la morte dell’ultrà del Varese Daniele Belardinelli negli scontri prima del fischio d’inizio, ma anche per i cori razzisti all’indirizzo del difensore franco-senegalese degli azzurri Kalidou Koulibaly. Dopo quel match, proprio a causa dei "buu" rivolti al calciatore, con un provvedimento del giudice sportivo, San Siro è stato chiuso al pubblico per due partite, anche se in occasione della seconda gara (quella col Sassuolo dello scorso 19 gennaio) è stato concesso all’Inter di far accedere 10mila bambini allo stadio. In occasione di Inter-Bologna, in programma domenica, resterà invece vietato ai tifosi il secondo anello verde, la Curva Nord solitamente occupata dagli ultrà nerazzurri.