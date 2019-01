Ancora maltempo sulle regioni italiane del Centro e del Sud a causa della perturbazione atlantica che staziona tra le due isole maggiori con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate anche a quote collinari. La Protezione civile ha emesso allerte arancioni e gialle su gran parte delle regioni meridionali: arancione su gran parte della Basilicata e sulla Puglia centrale, e allerta gialla su Abruzzo, Molise, i restanti territori di Puglia e Basilicata, sulla Calabria e su gran parte della Sicilia (LE PREVISIONI).

Allerte per venti forti e possibili temporali e grandinate

Sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Campania, in estensione sulla Basilicata, resto del territorio pugliese, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, precipitazioni anche a carattere temporalesco, su Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, con possibili locali grandinate e raffiche di vento. Sono attese poi nevicate sparse, a quote superiori ai 400-600 metri su Puglia e Campania, abbondanti sui rilievi appenninici, e a quote superiori i 700-900 metri sulla Sicilia centro-settentrionale.

Abbondante nevicata e scuole chiuse a Potenza

Dalla serata di ieri una abbondante nevicata sta interessando gran parte della provincia di Potenza, dove comunque la circolazione automobilistica è abbastanza regolare. I mezzi pesanti sono fermi da ieri pomeriggio. Le scuole sono chiuse a Potenza e in oltre 30 comuni della provincia: i sindaci lo hanno deciso già ieri pomeriggio, dopo l'allerta meteo della protezione civile e le previsioni della nevicata in arrivo. Questa mattina la situazione è difficile anche a Potenza, anche per i rami degli alberi spezzati dal peso della neve. Il sindaco della città, Dario De Luca, ha chiesto ai residenti nelle zone rurali - di non uscire di casa se non per motivi urgenti.

In Molise difficoltà per la neve nei comuni interni



La perturbazione risparmia gran parte del Molise. La neve è caduta sopra i 900 metri, interessando i comuni della provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo. La percorribilità delle strade resta difficile solo per questi comuni interni, il transito è regolare nel resto della regione. La costa adriatica è flagellata da un forte moto ondoso che ha fatto cancellare la corsa del mattino tra il porto di Termoli e le isole Tremiti. In forse anche il collegamento pomeridiano, a causa del peggioramento della burrasca.

Frana a Ischia

In Campania, una frana si è verificata la scorsa notte a Casamicciola (Ischia) sulla ex strada statale 270, nel tratto davanti all'eliporto, sulla arteria di collegamento tra Casamicciola e Lacco Ameno. Nessuna persona o auto è stata coinvolta. La frana ha interessato una scarpata per un'altezza di 16 metri e per una lunghezza di 50 metri circa. La strada resterà chiusa fino al termine delle operazioni e dei sopralluoghi.

Neve in Calabria, alberi caduti in strada nel Catanzarese

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro è intervenuta ieri sera a Villaggio Racise, frazione di Taverna, nella Sila Piccola, per la caduta di due alberi d'alto fusto, appesantiti dalla neve caduta in questi giorni. Gli alberi si sono abbattuti sulla sede stradale tranciando i cavi della rete di distribuzione Enel. Alcuni ristoratori della zona rimasti senza energia elettrica, mentre la strada è stata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di rimozione degli alberi.