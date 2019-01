Ischia, frana un terrapieno a Casamicciola: scuole chiuse

Una frana si è abbattuta a Casamicciola, Ischia, lungo la ex strada statale 270, nei pressi dell'eliporto. Lo smottamento, avvenuto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 gennaio ha interessato l'arteria che collega Casamicciola a Lacco Ameno. Nessuno è rimasto ferito, al momento del crollo non c'erano auto di passaggio. La frana ha interessato una scarpata per un'altezza di 16 metri e per una lunghezza di 50 metri circa. A crollare con violenza è stato un terrapieno dall'altezza di 16 metri. La strada resterà comunque chiusa fino al termine delle operazioni di ripristino e dei sopralluoghi. Fino ad ora sono stati rimossi circa 170 metri cubi di materiale.

Scuole chiuse

I sindaci dei Comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio e Ischia hanno deciso la chiusura delle scuole per questa mattina. In particolare, i primi cittadini di Ischia e Lacco Ameno, Enzo Ferrandino e Giacomo Pascale, hanno diffuso un comunicato su con il quale annunciano di aver "provveduto ad emettere una ordinanza di chiusura in seguito alla frana della litoranea di Casamicciola Terme che nel concreto ha diviso l'isola in due. Al fine di evitare gli enormi disagi alla popolazione scolastica, studenti, docenti e non, per il raggiungimento dei rispettivi plessi appare opportuno tenere le scuole chiuse. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti franati sulla sede stradale, solo dopo tale rimozione sarà possibile effettuare le verifiche di tenuta del muro di contenimento sottostante. Plausibilmente tali attività non termineranno in tempi utili tali da consentire l'agevole raggiungimento alla popolazione scolastica del rispettivi plessi scolastici di appartenenza presenti sul territorio".

L'intervento di Città Metropolitana

Il consigliere delegato alle strade della Città Metropolitana di Napoli, Raffaele Cacciapuoti, dopo aver sentito i tecnici dell'amministrazione, già al lavoro con le autorità locali, ha dichiarato: "Per fortuna nessuna persona o auto è stata coinvolta, anche perché il tratto di strada era già parzialmente stato messo in sicurezza con sistemi in cemento che hanno evitato una tragedia. Comunque - spiega Cacciapuoti - voglio ricordare che a seguito delle ordinanze emanate dal Commissario Delegato per l'emergenza terremoto, la Città Metropolitana, a firma del Sindaco de Magistris, ha già approvato le convenzioni per quattro interventi, che prevedono uno stanziamento complessivo di un milione e 145mila euro per le strade dell'Isola verde. In particolare partiranno subito i lavori di messa in sicurezza sulla sulla ex SS270 Isola Verde-Litoranea, interessata allo smottamento di stanotte e già danneggiate in seguito al terremoto che ha colpito i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno il 21 agosto. Per la ex SS270 Isola Verde-Litoranea – prosegue Cacciapuoti - saranno effettuati interventi di messa in sicurezza attraverso opere di contenimento per 481mila euro. La strada resterà comunque chiusa fino al termine delle operazioni operazioni di verifica dei rischi già partite"