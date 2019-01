Il maltempo che da giorni interessa l’Italia non risparmia neanche la Capitale. La neve è attesa sulle zone più alte di Roma, tra Monte Mario e Monteverde, nelle giornate di mercoledì e giovedì. Potrebbe nevicare anche in alcuni centri molto freddi e umidi a nord della città, come Rocca Priora e Tivoli che si trova a 230 metri di altitudine e all'imbocco della valle verso l'Abruzzo. L’allerta è stata diramata su informazioni del CNR. L’arrivo di aria artica farà abbassare ulteriormente le temperature e la neve sarà abbondante sulla parte orientale del Lazio già al di sopra dei 300 metri. Sul Lazio meridionale la quota neve si atetsterà sui 600-800

Roma si prepara all’emergenza

La Capitale si sta preparando all'eventualità della neve. Il capo della Protezione civile di Roma ha già fatto distribuire notevoli quantità di sale sui territori. Sono stati convocati tutti i dipartimenti interessati, compresi Ama e l’azienda dei trasporti Atac.

Criticità gialla per freddo e pioggia

In questo momento, però, la vera emergenza e il freddo e la pioggia. In tutta la regione è stato proclamato lo stato di criticità gialla a causa dei forti temporali. A Roma la temperature è particolarmente bassa con venti in rinforzo.