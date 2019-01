Una vera e propria rete di caporalato e sfruttamento, con alcuni migranti costretti a lavorare a paghe da tre euro l’ora nel business della raccolta degli indumenti usati. L'ha scoperta la polizia, che sta eseguendo a Cremona alcune ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora nei confronti di una serie di persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale dedita al reclutamento e allo sfruttamento di manodopera irregolare in alcune province del Nord Italia (IL REATO INTRODOTTO DALLA LEGGE MARTINA).

Condizioni di lavoro degradanti

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, condotte tra l’aprile e il novembre del 2018, hanno accertato che gli indagati sfruttavano i lavoratori per il redditizio business della raccolta degli indumenti usati, destinati – si legge in un comunicato della polizia - alla distribuzione nei mercati del nord Africa. I reati sono stati commessi principalmente nella provincia di Cremona (in particolar modo, nel circondario della cittadina di Soresina) ma anche in altre province del nord Italia (quali Como, Bergamo e Reggio Emilia). Alle vittime veniva corrisposta una retribuzione di 3 euro l’ora, del tutto sproporzionata rispetto al lavoro prestato e senza alcun rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, dove le condizioni erano invece degradanti.