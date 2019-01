Gli hanno servito un bicchiere di brillantante per lavastoviglie al posto dell’acqua e ora è in gravi condizioni. È accaduto in un bar di Castrignano del Capo (Lecce) a un 28enne della zona. Il ragazzo è stato operato, gli sono stati asportati lo stomaco e parte dell’esofago e si trova ora in Rianimazione, in prognosi riservata. Al momento non è chiara la dinamica di quello che sembra essere stato un incidente dovuto a disattenzione. Il liquido per lavastoviglie, infatti, si trovava in una comune bottiglia lasciata nei pressi del bancone.

L’intervento per salvarlo

Dopo aver bevuto la sostanza, il giovane è stato immediatamente trasportato all’ospedale "Cardinale Panico" di Tricase dove i medici lo hanno sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico. Il primario di Chirurgia generale, Massimo Giuseppe Viola, ha eseguito l'operazione in laparoscopia nel tentativo di salvare la vita al paziente. Ora il ragazzo dovrà essere sottoposto a una serie di complessi interventi chirurgici.