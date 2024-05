Truffe con Sms, come riconoscerle e come difendersi

Cronaca

Truffe online, i consigli di Amazon agli utenti su come evitarle

L’azienda ha inviato una mail ai propri clienti con alcune raccomandazioni dopo che alcuni truffatori si sono presentati come sedicenti addetti ai Servizi finanziari. Fra le dritte, affidarsi ai canali ufficiali e diffidare dal senso di urgenza che spesso viene trasmesso da chi cerca di acquisire dati, informazioni e soldi

Amazon ha inviato una mail ai suoi utenti per metterli in guardia contro le truffe online. La decisione è stata presa dopo che alcuni clienti sono stati contattati da sedicenti addetti ai Servizi finanziari dell'azienda e sono stati sollecitati a fornire i loro dati di pagamento. Inoltre, i truffatori hanno invitato gli utenti a “investire” in azioni Amazon o in “opportunità business” che promettono rendimenti elevati in breve tempo

Amazon spiega invece che non spingerà mai i propri utenti a investire o acquistare partecipazioni in un'azienda. Al tempo stesso, non chiederà mai di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono