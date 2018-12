L’Etna continua a eruttare, ma la nottata è trascorsa tranquilla nella zona nord di Catania tra Viagrande e Trecastagni, dove tra il 25 e il 26 dicembre un terremoto di magnitudo 4.8 ha provocato diversi crolli, quasi 30 feriti e 600 sfollati. Per precauzione, circa 10 famiglie sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni ad Aci Platani, una frazione di Acireale, per la presenza di una faglia sulla strada dove si trovano le loro case. Oggi i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio saranno oggi in visita nei luoghi colpiti (LE FOTO), dove arriverà anche un team della Protezione Civile, e nel pomeriggio è previsto un vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riunirà la giunta per dichiarare lo stato di calamità. Nonostante l’attività stromboliana dei crateri, l’aeroporto internazionale di Catania continua a essere aperto e operativo. (IL RACCONTO DEI TESTIMONI)

Le scosse nella notte

Sull’Etna, il vulcano attivo più grande d'Europa, nella notte gli strumenti dell'Ingv hanno registrato una decina di scosse, ma di bassa energia. I tre eventi maggiori alle 4:40 a Zafferana Etnea, di magnitudo 2.0, e ipocentro a 2 km di profondità, e gli altri due su altro versante, a Ragalna, ieri alle 21:14, di magnitudo 2.3, e a seguire alle 2:18, di magnitudo 2.1. Quello delle 3:19 di notte del 26 dicembre è considerato dall'Ingv come uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano e, per gli esperti, è legato all'attivazione della faglia Fiandaca e della faglia di Pennisi, due delle strutture più meridionali del sistema tettonico delle Timpe. (I DANNI ALLA CHIESA DI FLERI VISTI DAL DRONE)

La situazione degli sfollati

Nonostante la paura, molti degli sfollati hanno scelto di sfidare il freddo e trascorrere la notte in auto, davanti alla propria casa inagibile, o addirittura all’interno delle abitazioni. In un albergo etneo, la convenzione stipulata con la Regione Sicilia prevedeva l'arrivo di un centinaio di sfollati, ma si sono presentati in poche decine.

L’Etna continua a eruttare

Intanto l’Etna continua a eruttare, con la presenza di attività stromboliana dai crateri sommitali e l'emissione di cenere lavica. Sulla base della distribuzione della sismicità attuale, ritengono dall'Ingv, l'attività eruttiva potrebbe interessare un settore diverso dall'attuale, con l'apertura di nuove fratture eruttive a quote più basse di 2.400 metri, in coincidenza della parete occidentale e in quella meridionale della Valle del Bove

