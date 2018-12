Nelle prossime ore il governo varerà il provvedimento che prevede la "sospensione dei mutui per tutte le persone che hanno avuto difficoltà". L’annuncio arriva dal vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa a Catania. Questo pomeriggio si è tenuto in prefettura un vertice per fare il punto sulla situazione, dopo il terremoto che ha colpito la zona nella notte del 26 dicembre. "Domani alle 19 ci sarà il Consiglio dei ministri. Il nostro obiettivo è aver pronta prima possibile l'ordinanza di protezione civile per fornire agli enti locali tutti gli strumenti per tornare a normalità”, ha aggiunto Di Maio. Poco prima il premier Giuseppe Conte aveva annunciato per domani "un Cdm per dichiarare lo stato di emergenza".

Salvini: “Situazione sotto controllo”

Insieme a Di Maio, in conferenza stampa anche il vicepremier Matteo Salvini, che ha rassicurato tutti: "Nel momento drammatico che stanno attraversando tanti cittadini gli esperti che stanno seguendo l'Etna dicono con la situazione è sotto controllo e quindi mi auguro che i cittadini possano trascorre giornate più serene".

“Sindaci con pieni poteri”

"Mi piacerebbe che in questa situazione fossero pienamente responsabili i sindaci con pieni poteri. Ci sono troppi passaggi, processi e dubbi. Per questo servono pieni poteri ai sindaci, poi se qualcuno sbaglia pagherà pesantemente", ha sottolineato il ministro dell'Interno Salvini.