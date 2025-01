Genova, sorelle precipitano dal quarto piano. Una muore, l’altra grave

Le donne, di 32 e 35 anni, sono cadute dalla finestra di un palazzo in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena. In corso le indagini della Squadra mobile che non escludono nessuna pista, nemmeno quella del doppio tentativo delle due sorelle di togliersi la vita

Due sorelle sono precipitate questa mattina dal quarto piano di una palazzina a Genova. È successo intorno alle 8 in via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Una delle due donne è morta, l’altra si trova invece ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Martino. La Squadra mobile intervenuta sul posto ha avviato le indagini per far luce sulla vicenda e non esclude nessuna ipotesi. Stando alle prime informazioni, potrebbe essersi trattato di un doppio tentativo di suicidio. In casa erano presenti anche quattro bambini, figli di una delle due donne.

Cosa è successo

Le due donne sono precipitate da una finestra al quarto piano dell’edificio in cui abitano e sono sorelle di 32 e 35 anni. Oltre agli agenti sono giunti sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco per recuperare i corpi caduti nel cavedio del palazzo. Stando alle informazioni iniziali, a precipitare per prima sarebbe stata la 32enne. Ad avvisare la polizia sono stati i vicini che hanno riferito di aver sentito un tonfo e dei gemiti. Gli agenti giunti sul posto avrebbero quindi notato la presenza sul cornicione della sorella la quale, non ascoltando i tentativi della polizia di convincerla a non buttarsi, si sarebbe lasciata cadere. Ora si trova ricoverata all'ospedale San Martino in prognosi riservata. L'appartamento era chiuso dall'interno e sono stati i bambini ad aprire. La vittima era separata dal marito, denunciato in passato per maltrattamenti. Il 10 gennaio ci sarebbe stata un'udienza per l'affidamento dei bambini.