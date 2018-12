Stavano dormendo nella loro casa quando, alle 3.19, la terra ha cominciato a tremare con una magnitudo di 4.8. Le pareti hanno ceduto e sono crollate addosso a quattro persone: madre, padre e due figli minorenni. “Siamo tutti vivi per miracolo”, continua a ripetere l’uomo. Due componenti della famiglia hanno riportato lievi contusioni, escoriazioni e la perdita di un po' di sangue. Fanno parte della decina di feriti, tutti in modo non grave, provocati dai crolli dopo il terremoto che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito i comuni dell’Etna, a nord di Catania (LE FOTO).

Crolla casa mentre famiglia dorme: "Vivi per miracolo"

La casa con dentro la famiglia è crollata a Fleri, frazione di Zafferana Etnea. “Eravamo a letto, ci siamo svegliati di soprassalto e visto le pareti crollarci addosso. Per fortuna i mobili ci hanno protetti dalle macerie. Siamo vivi per miracolo”, ha raccontato il padre. I due feriti hanno subito danni lievi, da codice verde. Crolli, soprattutto di vecchie abitazioni e chiese, si sono registrati anche in altre zone vicine.

Due persone estratte vive dalle macerie

Tra i circa dieci feriti c'è anche un uomo di 80 anni. Anche lui è stato sorpreso nel sonno: rimasto bloccato sotto le macerie della sua casa, sempre a Fleri, è stato estratto vivo dai soccorritori. L’anziano è stato portato in ospedale con un'ambulanza ed è stato accettato in pronto soccorso in codice verde per delle contusioni alla testa. Dinamica simile per un altro ferito, un abitante di Pisano Etneo (altra frazione di Zafferana).