Meteo, le previsioni di oggi giovedì 15 novembre

Dopo due mesi di temperature sopra la media, ora l’autunno mostrerà il suo volto peggiore. E’ imminente l’arrivo di un’irruzione fredda proveniente dalla Russia che entrerà prepotentemente sul Mediterraneo. L’Italia del Nord e i versanti adriatici saranno quelli maggiormente interessati dal calo termico e dai venti gelidi. Il Sud, a sua volta, sarà colpito da un’intensa perturbazione che porterà piogge particolarmente abbondanti con picchi alluvionali sulla Sicilia orientale.

Le previsioni al Nord

Cieli grigi, foschie e nebbie caratterizzeranno la giornata di giovedì su buona parte del Nord. Ne saranno escluse le Alpi e l’Appennino settentrionale dove splenderà il sole con clima mite (10 gradi a 1500 metri di quota). In prevalenza soleggiato anche sulle coste liguri. Temperature stazionarie e comprese tra 14 e 18 gradi. Nel dettaglio a Milano ci attendiamo una giornata nebbiosa con aperture del cielo solo nella seconda parte del giorno. In base ai dati elaborati dall’ARPA la qualità dell’aria sarà scadente. Ancora mite con 17 gradi di massima. Soleggiato a Genova con l’intensificazione dei venti provenienti dai quadranti settentrionali. Venti di bora che ritroveremo anche Trieste con raffiche superiori ai 70 km orari. Situazione più tranquilla a Bologna, grigia al mattino e mite di giorno (15 gradi di massima).

Le previsioni al Centro

Alta pressione ancora salda sulle regioni centrali. Sarà una delle ultime giornate soleggiate e piacevolmente calde. Attenzione al mattino alle foschie e ai banchi di nebbia nelle zone interne (anche in pianura) e lungo i litorali. A metà giornata temperature stabili e comprese tra 16 e 20 gradi. Nel dettaglio a Roma e Firenze sarà una giornata di sole pieno con 18 -19 gradi di massima. In prevalenza soleggiato anche su Marche e Umbria con qualche grado in meno e temperature fino a 14°C

Le previsioni al Sud

Cieli sereni o poco nuvolosi anche al Sud. La giornata sarà tranquilla in attesa di un forte peggioramento previsto a partire da sabato. Nella notte e al primo mattino foschie e nubi basse nelle valli appenniniche. Temperature in lieve calo e comprese tra 16 e 20 gradi. In base ai modelli le città più calde saranno Caserta, Salerno e Reggio Calabria con valori diurni di 20 gradi.