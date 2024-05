Poliziotto accoltellato a Lambrate, stabile ma in prognosi riservata

Chi è l’aggressore

Hasan Hamism, marocchino di 37 anni, era già presente nella banca dati della Questura di Milano con numerosi alias. Ha precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni personali, stupefacenti e sequestro di persona. In passato è stato condannato per reati di droga e contro il patrimonio per i quali, dal 2013 al 2020, è stato più volte detenuto nella Casa circondariale di Poggioreale a Napoli e di Ariano Irpino (Avellino). Era stato arrestato e fotosegnalato per la prima volta in Italia il 18 dicembre del 2002 a Napoli e, da allora, è rimasto in Italia da irregolare. A suo carico, il prefetto di Napoli aveva adottato due provvedimenti di espulsione nel 2004 e nel 2012; così il prefetto di Avellino, a luglio 2023 quando, poiché non c'era disponibilità di posti nel Cpr, era stata data esecuzione mediante Ordine del questore di Avellino di lasciare l'Italia entro sette giorni. Ancora da capire se l’uomo non se ne sia effettivamente mai andato o se sia poi riuscito a rientrare. Ad ogni modo l’ultima segnalazione risale a pochi giorni fa: il 5 maggio scorso è stato infatti denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Bologna.