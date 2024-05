Camorra, arrestato nel Casertano il latitante Francesco Abbinante

È stato un cagnolino ad aiutare i carabinieri a scovarlo. Il boss Francesco Abbinante, 25 anni, sfuggito a un blitz il 7 novembre scorso con 37 misure cautelari per il clan di cui è reggente, è stato Individuato e arrestato in una villetta Castelvolturno, nel Casertano. Abbinante, che era stato dichiarato latitante il 9 gennaio 2024, era solo al momento dell'accesso dei militari dell'Arma all'interno dell'abitazione dove si trovava. L'uomo è a capo di una potente cosca di Napoli nel quartiere di Secondigliano in grado di importare tonnellate di droga dal Sudamerica. Non solo cocaina ma anche hashish, marijuana, kobrett che viene spacciato senza sosta nelle 'piazze' guardate a vista da sentinelle giorno e notte, con pusher che si alternano seguendo precisi turni di lavoro, come hanno ricostruito gli inquirenti.