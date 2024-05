Milano, al via il Festival Universitario di University Network

A partire dalle ore 11 di venerdì 10 maggio si susseguiranno non-stop speech, workshop e incontri. Ma anche street food, musica e giochi interattivi. Due intere giornate dedicate a formazione, tecnologia e sostenibilità per avvicinare gli universitari al mondo del lavoro ascolta articolo

È tutto pronto a Milano per il Festival Universitario 2024 di University Network. Appuntamento al Talent Garden Calabiana a partire dalle ore 11 di venerdì 10 maggio. Il festival ha l’obiettivo di preparare i giovani e le giovani all'ingresso nel mondo del lavoro e allo stesso tempo permettere alle aziende di posizionarsi sul target universitario. Si susseguiranno workshop per dialogare con esperti su temi chiave e affrontare al meglio il percorso universitario e lavorativo, guest speeches con ospiti ed esperti, ma anche una parte più ludica per poter fare nuove conoscenze e amicizie e scambiare diverse opinioni. Il Festival si può seguire in diretta anche su Sky TG24.

Programma di venerdì Il programma della prima giornata è fitto di incontri che spaziano da tematiche relative alla tecnologia, la sostenibilità, il mondo del lavoro e molto altro. L'evento si divide tra due palchi. Da una parte, infatti, si alternano talk con esperti e personalità rilevanti. Dall'altra veri e propri workshop per affinare le proprie capacità e conoscenze su skills importanti per la crescita personale e professionale. Per esempio il Policy lab che si propone di far imparare a scrivere policy proposal e portare le proprie idee al G7. A presenziare infatti Marco Colpo, professionista dell'azienda EY e delegato Italiano Y7 per l'innovazione e la digitalizzazione. O il workshop interamente dedicato all'importanza della lingua inglese e dello studio all'estero per la crescita professionale. A raccontarlo Vyjayanthi Manian (Director, Career Education & Advising della Columbia Business School, Jovana Kurcubic (Head of Academic Paths and Senior Consulting Partner Career Paths SRL & Career Paths doo) e Nicole Carvelli (Client Relations Manager di ETS Italia). Ma questi sono solo alcuni degli eventi che il Festival ha preparato.